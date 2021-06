I due si sono affrontati per oltre tre ore al Roland Garros, in un match dove il classe 2002 italiano ha tenuto testa al numero 1 del mondo. Per Musetti maturità al liceo in arrivo e rischio quarantena prendendo un volo di linea per andare a Wimbledon: Djokovic potrebbe offrire il suo jet privato per scongiurare il pericolo forfait

Battere Djokovic sarebbe stata autentica impresa. Ma anche uscire dal campo tra i suoi stessi applausi non è male. È quello che è successo a Lorenzo Musetti negli ultimi ottavi del Roland Garros: tre ore e mezza di battaglia, sopra due set a zero giocando in modo superlativo. Poi la rimonta del numero 1 al mondo e il ritiro nel finale. Prima dell'uscita dal campo tra gli applausi dello stesso Nole , che ora potrebbe tendergli la mano in vista del più prestigioso dei tornei, Wimbledon (live su Sky Sport tra il 28 giugno e l'11 luglio).

La maturità e il volo di linea

Ora Lorenzo Musetti sta pensando al proprio recupero fisico, ma anche alla maturità al liceo linguistico. Con un problema: l'esame sarebbe slittato all'ultimo spostando la data finale dal 16 al 21 giugno, un bel problema in vista del più importante slam del circuito il cui start è fissato appena sette giorni più in là. Musetti non solo salterà i due tornei su erba di avvicinamento, ma il viaggio per raggiungere l'Inghilterra su un volo di linea a ridosso dell'inizio dei giochi - in caso di positività di un solo passeggero a bordo - farebbe scattare l'isolamento. E quindi la rinuncia. Ecco perché proprio Djokovic si sarebbe offerto di dare un insolito "passaggio" al suo sfidante in terra francese sul proprio jet privato per scongiurare ogni possibile rischio.