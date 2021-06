Decisa l'inedita e inattesa finale femminile del Roland Garros: la russa Pavlyuchenkova, per la prima volta in fondo a uno Slam al 52° tentativo, affronterà sabato la ceca Krejcikova, capace di annullare due match-point alla greca Sakkari. Venerdì le semifinali maschili: Tsitsipas-Zverev alle 14.50, Nadal-Djokovic a seguire. Il Roland Garros è su Eurosport 1, canale 210 Sky

Sarà Pavlyuchenkova-Krejcikova l'inedita finale del Roland Garros femminile 2021. La russa ha sconfitto 7-5, 6-3 la slovena Tamara Zidansek conquistando la prima finale Slam: mai nessuno vi era riuscito dopo oltre 50 tentativi (52 per la testa di serie numero 31 del seeding). Superato il record di Roberta Vinci, che aveva disputato la sua prima, e unica, finale Slam, alla sua 44a partecipazione nel main draw, nel derby italiano a New York con Flavia Pennetta. Una russa torna in finale a Parigi sette anni dopo Maria Sharapova. Sabato si giocherà il titolo con la ceca Krejcikova, che ha sconfitto la greca Sakkari 7-5, 4-6, 9-7, annullando anche due match-point.