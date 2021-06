Barbora Krejcikova è la nuova regina del Roland Garros. La ceca, numero 33 del mondo, ha battuto in tre set Anastasia Pavlyuchenkova (32) con i parziali di 6-1, 2-6, 6-4 in due ore di gioco, in una finale totalmente inedita a livello Slam. Per la ceca si tratta del primo Major della carriera. La Krejcikova era fuori dalle prime 100 in singolare alla vigilia del Roland Garros 2020: è diventata la prima campionessa del suo Paese a Parigi dai tempi di Hana Mandlikova nel 1981. Krejcikova ha omaggiato l'ex campionessa di Wimbledon Jana Novotna, che l'ha allenata dal 2014 al 2017, l'anno della sua morte a causa di un cancro. Ma non è finita: la ceca è impegnata ancora anche in doppio insieme a Katerina Siniakova: giocherà la finale domenica alle 11.30 sfidando la coppia Swiatek-Mattek Sands.