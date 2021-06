Matteo Berrettini batte con un doppio 6-3 il due volte campione di Wimbledon ed ex n°1 del mondo, Andy Murray e si qualifica per i quarti di finale del Queen's: venerdì affronterà un altro britannico, Daniel Evans. Il torneo in diretta su Sky Sport Arena

Un super Matteo Berrettini vola ai quarti del “Cinch Championships”, ATP 500 in corso sui campi in erba del Queen’s Club di Londra. Il 25enne romano, n.9 del ranking e prima testa di serie, reduce dai quarti al Roland Garros, ha battuto 6-3, 6-3 il padrone di casa Andy Murray, scivolato al n° 124 ATP, in gara grazie ad una wild card e cinque volte vincitore di questo torneo. Lo scozzese, ex numero 1 del mondo e due volte campione a Wimbledon, ha potuto poco contro Berrettini, deciso a bissare il titolo vinto sull'erba a Stoccarda nel 2019. Affronterà venerdì ai quarti il britannico Daniel Evans, 25 del ranking e sesta testa di serie del seeding: tra i due non ci sono precedenti: match in diretta su Sky Sport Arena.