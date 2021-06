Comunicate ufficialmente le teste di serie per il torneo di Wimbledon, terzo major della stagione, al via dal 28 giugno (diretta Sky Sport Tennis, canale 205). Quest'anno, anche per il singolare maschile, si seguirà semplicemente il criterio del ranking senza dunque applicare l'algoritmo che permetteva di modificarne l'ordine in modo da premiare le teste di serie con i migliori risultati sull'erba. Quattro gli italiani compresi fra i 32 favoriti nel singolare maschile: il vincitore dell'ATP 500 del Queen's Matteo Berrettini (numero 8), Jannik Sinner (numero 20), Lorenzo Sonego (numero 24) e Fabio Fognini (numero 27). Il campione in carica Novak Djokovic, che aspira ad eguagliare i 20 major di Federer e Nadal e a rimanere in corsa per il Grande Slam, è il numero 1. Con fuori Rafa Nadal, la testa di serie numero 2 sarà il russo Daniil Medvedev. Seguono Stefanos Tsitsipas (n.3) e Dominic Thiem (4).