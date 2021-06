Paire: "Non mi interessano le persone"

Dopo aver perso i primi due set 6-3, 6-4 e la sospensione per pioggia di lunedì, il transalpino è tornato in campo ed ha subito in appena 19 minuti un netto 6-0 nel terzo set. Sul punteggio di 5-0, 30-0 è arrivato il warning per mancanza di impegno dal giudice di sedia, dal quale è scaturita una discussione la richiesta dell'intervento del fisioterapista del francese, non accordata dall'arbitro. Anche i tifosi hanno perso la pazienda, con un presente che ha gridato dalla tribuna: "stai facendo perdere tempo a tutti". In conferenza stampa Paire, che giocherà in doppio con Musetti, ha ribadito: "Non mi interessano le persone. Gioco per me e basta. Faccio del mio meglio quando sono in bolla, ma per me giocare a tennis in questo modo è impossibile. Quindi faccio del mio meglio. È dura per me".