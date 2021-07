Matteo Berrettini e la fidanzata Ajla Tomljanovic si sono raccontati a Sky Sport in una divertente intervista doppia a Wimbledon in cui hanno affrontato vari temi: dalle liti in casa agli allenamenti insieme, dai colpi più forti sul campo ai piatti preferiti a tavola. La coppia del tennis sarà impegnata nel "Manic Monday": l'azzurro affronterà il bielorusso Ivashka, l'australiana se la vedrà con la britannica Emma Raducanu

