L'ORIGINE DEL NOME - "Manic Monday" è una citazione musicale del famoso brano scritto da Prince e cantato dal gruppo statunitense The Bangles. Uscì nel marzo 1986 all'interno dell'album "Different Light". Quell'anno fu il disco più venduto in Gran Bretagna. Il ritornello "E' solo un altro frenetico lunedì, vorrei fosse domenica perchè è il mio giorno di divertimento" calza a pennello con la programmazione di Wimbledon. Anche per i tennisti la domenica di mezzo è quella del divertimento prima del ritorno in campo

