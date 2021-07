Novak Djokovic in semifinale a Wimbledon: pronostico rispettato sul Centrale, dove il n°1 del mondo batte l'ungherese Fucsovics in tre set. Il campione in carica sfiderà uno tra Shapovalov e Khachanov. Ora in campo Federer-Hurkacz (diretta Sky Sport Arena). Simone Bolelli in semifinale di doppio insieme all'argentino Gonzalez. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena

