Matteo Berrettini batte in quattro set e in due ore e mezza di lotta il polacco Hubert Hurkacz, centrando per la prima volta in carriera la finale a Wimbledon. 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 i parziali per il romano, che domenica andrà a caccia di un titolo che nessun tennista italiano è mai riuscito a vincere. La finale in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

BERRETTINI IN FINALE: HURKACZ KO - SU SKY È LA DOMENICA DELLE FINALI