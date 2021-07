Berrettini&Italia: su Sky la domenica delle finali

Lo straordinario è di casa su Sky Sport. Domenica 11 luglio sarà davvero senza tregua: in 24 ore il meglio dello sport mondiale sarà in campo per coronare un sogno, alzare una coppa, vincere una finale. Tutte emozioni da vivere live sui canali Sky Sport: dalla finale della Copa America tra Brasile e Argentina, al quella di Wimbledon con Berrettini. E ancora: la finale degli Europei tra Italia e Inghilterra e Gara-3 dei Playoff NBA BERRETINI IN FINALE A WIMBLEDON - VERSO ITALIA-INGHILTERRA - COPA AMERICA Condividi:

Messi vs Neymar, si decide al Maracanà La domenica di Sky Sport inizia all’alba o nella notte, se preferite. Sveglia alle 2 del mattino per l'attesissima finale di Copa America tra Argentina e Brasile. Al Maracanà di Rio de Janeiro, va in scena l'edizione numero 47 della Copa America. La storia sorride ai verdeoro visto che il bilancio globale parla di 44 vittorie brasiliane, 39 argentine e 22 pareggi ma in Coppa è la Seleccion a essere in vantaggio per 14 successi a 10. Il “duello” fra Messi e Neymar andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio e in streaming su NOW con la telecronaca di Riccardo Gentile.

Berrettini a Wimbledon per la storia leggi anche Berrettini nella storia! Primo italiano in finale Dal calcio al tennis: a Wimbledon per l’ultimo atto del torneo maschile. Non una finale qualunque perchè in campo ci sarà Matteo Berrettini che ha battuto in semifinale il Hubert Hurkacz: è il primo tennista italiano a riuscirci nella storia ultrasecolare del torneo inglese. Appuntamento da non perdere in diretta a partire dalle ore 15 sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno e Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e in streaming su NOW, con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. L’incontro sarà introdotto da un approfondimento di mezzora (dalle 14.30) e poi seguito dalle immagini della premiazione fino alle 19, con Eleonora Cottarelli e Filippo Volandri in studio, Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi in collegamento da Londra.

A Wembley il sogno azzurro E poi c’è l’azzurro. Quello della Nazionale di Mancini alla ricerca del successo ad Euro 2020 contro l’Inghilterra. Una vittoria che manca dal 1968, una partita che fermerà l’intero paese davanti alla tv. Sky seguirà la giornata con una copertura totale fin dalle prime ore del mattino, con sette inviati nella City per documentare, attimo dopo attimo, la marcia di avvicinamento delle due squadre all’atto conclusivo del torneo. Fischio d’inizio live dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Pre partita dalle 19.30 su Sky Sport Football e post gara fino a mezzanotte anche su Sky Sport Uno.

La notte NBA: Bucks e Suns per gara-3 E’ finita? Non ancora. Se la giornata era iniziata alle 2, finirà alla stessa ora, ma nella notte tra domenica e lunedì, in Wisconsin. E’ infatti l’NBA a chiudere questa straordinaria giornata con le NBA Finals che si trasferiscono a Milwaukee per gara-3 tra Bucks e Suns, con Phoenix avanti 2-0 nella serie dopo il doppio successo in Arizona con Antetokounmpo (42 punti in gara-2) e compagni costretti a vincere per mantenere vive le loro speranze di conquistare l’anello. Per riuscirci i Bucks dovranno avere sicuramente di più da un Middleton in difficoltà nella seconda sfida delle finali, nella quale si è fermato a soli 11 punti. I Suns si affideranno ancora a un Devin Booker caldissimo (27 e 31 nelle prime due uscite) e a un Chris Paul che sembra sempre più ‘in missione’ verso quello che sarebbe il primo titolo della sua carriera. Appuntamento alle 2.00 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Nba con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Nella domenica di grande sport sui canali Sky, da non perdere anche le finali del Valencia Open del World Padel Tour 2021 (la finale femminile live dalle ore 10 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e quella maschile dalle ore 12 sugli stessi canali) e l’ePrix di New York dell’ABB FIA World Championship di Formula E (Round 11) con le qualifiche live dalle 15.30 e la gara dalle 19.30 su Sky Sport Action.

Tutte le news su Sky Sport 24, sito e canali social Nel corso della giornata, non mancheranno news in tempo reale da Londra anche sul canale all news Sky Sport 24, con una lunga maratona pre partita dalle 10 del mattino nelle rubriche “Euro Today”, “L’Europa è servita”, “Sky Euro Live” ed “Euro Pomeriggio”. Aggiornamenti live anche sul sito skysport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social di Sky Sport, Instagram, Facebook e Twitter con l’hashtag #SkyEuro2020, ai quali si è aggiunto TikTok, aperto lo scorso 28 giugno, e il canale Youtube.