In campo la seconda semifinale di Wimbledon: sul Centrale si affrontano il campione in carica Novak Djokovic e il canadese Denis Shapovalov. Chi vince affronta domenica in finale Matteo Berrettini. Il match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

DJOKOVIC-SHAPOVALOV, RISULTATO LIVE - BERRETTINI IN FINALE!