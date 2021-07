All'All England Club grazie a Berrettini e Djokovic va in scena una spettacolare finale, lunga quasi quattro ore. Matteo si arrende al n.1 del mondo serbo solo al quarto set, regalando colpi da campione. Un esempio? Il tweener vincente nel secondo set. Non gli è bastato per vincere Wimbledon, ma per far alzare in piedi tutti gli spettatori sì...

IL FILM DEL MATCH - BERRETTINI: IL SUO WIMBLEDON - LE PAROLE