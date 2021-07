Dopo aver infranto ogni record e raggiunto a quota 20 Slam gli altri 'alieni' Federer e Nadal, c'è un altro grande obiettivo nella mente di Novak Djokovic, il Grande Slam: l'ultimo a riuscirci è stato Rod Laver nel 1969. Appuntamento agli US Open per riscrivere ancora la storia

Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, con vista su New York. Sogna il Grande Slam Novak Djokovic, fresco vincitore per la sesta volta del Championships, suo 20° Slam della carriera come Federer e Nadal. Ora la palla passa a Nole, che dal 30 agosto cercherà l'impresa agli US Open. Djokovic è diventato il quinto nella storia a vincere i primi tre Slam di uno stesso anno dopo Jack Crawford (1933), Don Budge (1938), Lew Hoad (1956) e Rod Laver (1962 e 1969). Proprio l'australiano, 52 anni fa, è stato l'ultimo giocatore a centrare il Grande Slam.