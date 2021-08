Medvedev si prende Toronto: Opelka ko in due set

Daniil Medvedev è il nuovo campione della Rogers Cup. Il tennista russo ha vinto il Masters 1000 di Toronto battendo in finale il bombardiere statunitense Reilly Opelka. Risultato netto in favore del numero due del mondo, che ha trionfato sul cemento canadese con il punteggio di 6-4 6-3. Medvedev è stato bravo a sfruttare le chance concesse dall'avversario al servizio, convertendo tre palle break su 7 a disposizione contro le zero (su 4) trasformate da Opelka. L'americano non è stato incisivo come suo solito al servizio e in risposta non è riuscito a mettere in difficoltà il rivale.

Quarto Masters 1000 in carriera per Medvedev

Medvedev festeggia il quarto Masters 1000 della carriera. Il russo aveva già vinto Cincinnati e Shanghai nel 2019 e poi Parigi Bercy nel 2020. Per il numero 2 del mondo si tratta del terzo titolo del 2021 dopo i 250 di Marsiglia e Maiorca e del dodicesimo in assoluto.