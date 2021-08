Ancora quattro gli italiani in tabellone nel Masters 1000 di Cincinnati. Con Berrettini già agli ottavi, oggi in campo per il secondo turno Fognini, Sinner e Sonego. Il programma delle partite su Sky Sport

Prosegue la corsa degli italiani al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo le infinite interruzioni per pioggia nella serata di ieri, nella notte hanno vinto i rispettivi match d'esordio sia Lorenzo Sonego (6-3 7-6 contro Alcaraz) che Matteo Berrettini (6-7 6-3 7-5 contro Ramos Vinolas), mentre sia Jannik Sinner che Fabio Fognini avevano già battuto in due set rispettivamente Delbonis e Basilashvili. Tre dei quattro azzurri saranno in campo oggi per il secondo turno (Berrettini, testa di serie numero 5, è già agli ottavi). Fognini sarà impegnato indicativamente alle 17:30 contro l'argentino Guido Pella (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis). Poi sarà la volta di Sinner, che intorno alle 19:30 affronterà lo statunitense John Isner (diretta su Sky Sport Arena). Infine toccherà nuovamente a Sonego, che dopo le 21 se la vedrà con un altro americano, Tommy Paul (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis).