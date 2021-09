Termina al 2° turno la corsa di Musetti a New York: azzurro battuto in tre set dal 'gigante' Opelka. In campo ora Berrettini-Moutet e Seppi-Hurkacz, più tardi tocca a Sinner. Esce l'ultima azzurra nel tabellone: Trevisan raccoglie appena 4 giochi contro Bencic. Gli US Open su Eurosport, canali 210 e 211 Sky IL TABELLONE - COME VEDERE GLI US OPEN SU SKY Condividi:

Quarta giornata degli US Open, ultimo Slam del 2021, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Il torneo è visibile sui canali di Eurosport, 210 e 211 del pacchetto Sky.

Musetti si arrende a Opelka: 7-6, 7-5, 6-4 Finisce al 2° turno la corsa di Lorenzo Musetti agli US Open. Dopo aver centrato la sua prima vittoria in carriera a Flushing Meadows, dove è stato finalista a livello junior nel 2018, il 19enne di Carrara, n.60 ATP, si è arreso al 'gigante' Reilly Opelka, n.24 del ranking, 22 del seeding e 211 cm di altezza. 7-6, 7-5, 6-4 i parziali per l'americano, che ha chiuso il match con ben 31 ace. Primo set in cui a concedere le maggiori opportunità è l'americano, con Musetti che però non ne approfitta (0/4 nelle palle break): si va al tie-break, dove gira tutto storto all'azzurro che cede di schianto (7-1) e va sotto nel punteggio. Lorenzo gioca bene anche nel secondo parziale, ma nel finale ha un passaggio a vuoto (primo doppio fallo) che gli è fatale per il 7-5. Anche nel terzo set Musetti fa il suo dovere, ma alla prima difficoltà viene punito (break nel 7° game): Lorenzo annulla due match-point, ma con due ace consecutivi Opelka chiude i conti e vola al 3° turno.

Martina Trevisan a New York - ©Ansa

Bencic lascia solo 4 game a Trevisan Esce di scena l'ultima italiana agli US Open. Martina Trevisan, n.106 del ranking, dopo la prima vittoria in carriera sul veloce nel circuito maggiore, ha ceduto di schianto 6-3, 6-1 alla svizzera Belinda Bencic, n.12 del ranking e 11esima testa di serie, reduce dall'oro ai Giochi di Tokyo. Primo set estremamente complicato al servizio per l'azzurra, che concede ben 9 palle break, lasciando per strada tre turni e cedendo 6-3. La svizzera da quel momento domina, Martina esce dal match che si chiude con un sonoro 6-1 in appena un'ora e 12' di gioco. L'Italia perde così l'ultima azzurra nel tabellone dopo le eliminazioni di Giorgi, Errani e Paolini.