Djokovic ancora a riposo, salta Indian Wells

Niente Indian Wells per Novak Djokovic. Il numero uno del mondo ha annunciato su Instagram che non prenderà parte al torneo californiano, penultimo Masters 1000 della stagione 2021 in programma dal 4 al 17 ottobre (diretta su Sky Sport). "Mi spiace che non potrò vedere i fan e giocare nel deserto, il mio posto preferito. Spero di tornare l'anno prossimo", il breve commento del serbo sul suo profilo. Il fuoriclasse di Belgrado non specifica i motivi dell'assenza, ma dopo aver visto svanire il sogno Grande Slam nella finale persa nettamente contro Medvedev a New York Nole vuole prendersi più tempo per ricaricare le batterie in vista del finale di stagione indoor. Possibile dunque che possa rivedersi in campo a Parigi Bercy a novembre, prima del gran finale alle Atp Finals di Torino. Altro forfait illustre, dunque, per Indian Wells dopo quelli già annunciati da tempo di Roger Federer e Rafa Nadal. Nel deserto californiano ci saranno però diversi italiani da poter seguire sui canali Sky Sport. Su tutti Matteo Berrettini e Jannik Sinner, che giocheranno tra l'altro insieme il torneo di doppio.