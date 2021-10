Sinner batte Duckworth: è in semifinale a Sofia

Il tennista altoatesino si qualifica per le semifinali dell'Atp 250 di Sofia, torneo conquistato nella scorsa stagione. Sconfitto in due set (7-6, 6-4) l'australiano Duckworth

Jannik Sinner è in semifinale all'Atp 250 Sofia. L'azzurro, numero 14 del mondo e prima testa di serie, ha sconfitto in due set (7-6, 6-4) l'australiano James Duckworth e sfiderà il polacco Kamil Majchrzak oppure il serbo Filip Krajinovic. Dopo un primo set con qualche difficoltà di troppo - che però Sinner è riuscito a portare a casa dopo il tie-break - nel secondo il tennista italiano trova il break nell'ottavo gioco e porta a casa il match. L'altoatesino ha conquistato il torneo nella scorsa stagione, battendo in finale il canadese Pospisil.

L'altra semifinale sarà tra Gael Monfils e Marcos Giron. Il francese ha sconfitto senza problemi l'italiano Gianluca Mager in due set (6-2, 6-2), mentre lo statunitense ha avuto la meglio dell'australiano Millman 6-4, 6-2.