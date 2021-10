Sorteggiato il tabellone di Indian Wells, penultimo Masters 1000 della stagione, al via giovedì in California: Berrettini (5^ testa di serie) e Sinner (10^ testa di serie) rischiano di incrociarsi già agli ottavi. Pericolo derby anche per Sonego-Mager, mentre per Musetti e Fognini gli ostacoli in prospettiva sono Auger-Aliassime e Tsitsipas. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis

Come agli ultimi US Open, quando tutti i giocatori italiani erano stati inseriti nella stessa parte di tabellone, anche a Indian Wells il sorteggio non è molto fortunato con i giocatori azzurri. Nel Masters americano, al via giovedì 7 ottobre (diretta Sky Sport) il caso più clamoroso è quello di Matteo Berrettini e Jannik Sinner , rispettivamente testa di serie n.5 e n.10, che potrebbero trovarsi uno di fronte all'altro già negli ottavi di finale . Curiosamente i migliori due giocatori azzurri saranno compagni di doppio per la prima volta, proprio sul cemento californiano. Il romano affronterà al primo turno il vincente tra un qualificato e lo statunitense Dennis Kudla mentre l’altoatesino se la dovrà vedere all’esordio con Jack Sock o John Millman. Entrambi sono nel quarto di Sascha Zverev e nella parte di tabellone di Stefanos Tsitsipas

Musetti pesca Ramos Vinolas, Fognini con il rischio Tsitsipas

Aria di derby al terzo turno anche per Gianluca Mager e Lorenzo Sonego (testa di serie n.17). Il ligure dovrebbe prima battere l’ungherese Marton Fucsovics e poi Gael Monfils, il torinese, aspetta al 2° turno il vincente tra il sudafricano Kevin Anderson e l’australiano Jordan Thompson. Non è andata molto meglio agli altri due azzurri entrati per diritto di classifica nel main draw: Lorenzo Musetti affronterà al primo turno lo spagnolo Ramos Vinolas e poi, in caso di vittoria, Felix Auger Aliassime, testa di serie n.7 di questo torneo e in piena corsa per cercare di qualificarsi per le ATP Finals di Torino. Fabio Fognini, testa di serie n.25, entra in azione al secondo turno contro il vincente tra il tedesco Struff e il colombiano Galan: in caso di vittoria trova subito Stefanos Tsitsipas, secondo favorito del torneo.