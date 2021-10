La toscana vola al terzo turno di Indian Wells: sconfitta in tre set la belga Mertens. Niente da fare per Musetti contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Nella notte italiana sarà la volta di Mager e Marcora. Forfait di Berrettini e Sinner nel doppio. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport Tennis INDIAN WELLS: GUIDA TV - TABELLONE - CARUSO E TREVISAN AL 2° TURNO Condividi:

Sulla scia della vittoria del suo primo titolo Wta nel torneo 250 di Portorose, Jasmine Paolini supera 3-6, 6-4, 6-4 in quasi tre ore di gioco la belga Elise Mertens (n.18 del ranking) con una prestazione molto solida e vola al terzo turno sul cemento di Indian Wells, settimo Masters 1000 stagionale, che si disputa tradizionalmente a inizio marzo e dopo la cancellazione nel 2020 a causa della pandemia ha trovato una nuova collocazione autunnale. Da applausi la rimonta da 0-40 nel settimo game del terzo parziale che le ha regalato un insperato e decisivo 5-3. In precedenza, la 25enne di Castelnuovo di Garfagnana (n.63 del mondo) aveva battuto all'esordio nel tabellone principale la 22enne giapponese Mai Hontama e giocherà adesso contro la vincente del match tra Jessica Pegula e Sloane Stephens.



Berrettini-Sinner, niente doppio C'era molta curiosità per vedere all'opera Matteo Berrettini e Jannik Sinner in doppio nel primo turno di Indian Wells contro il tedesco Kevin Krawietz e il romeno Horia Tecau. Il match era previsto per le 21.30, ma è arrivato il forfait della coppia azzurra, sostituita dai serbi Filip Krajinovic e Dusan Lajovic, da alternates. Non resta allora che 'sperare' di vederli l'uno di fronte all'altro agli ottavi, perché entrambi sono stati sorteggiati nella stessa parte di tabellone (quella di Sascha Zverev e Stefanos Tsitsipas): il romano - testa di serie n.5 - affronterà al debutto il cileno Alejandro Tabilo, mentre l'altoatesino (n. 10 del seeding) se la dovrà vedere con uno tra Jack Sock o John Millman.

Musetti ko, nella notte Mager e Marcora Continua il momento no di Lorenzo Musetti, sconfitto 6-1, 6-3 dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.48 del ranking, 14 posizioni più in alto del carrarino) che ora sfiderà il canadese Felix Auger Aliassime, testa di serie n.7 di questo torneo e principale rivale di Jannik Sinner nella corsa per l'accesso alle ATP Finals di Torino. Nella notte italiana sarà la volta del sanremese n.73 Gianluca Mager (opposto all'ungherese Fucsovics, n.42) e del lombardo Roberto Marcora, n.208, che debutterà contro l'iberico Pedro Martinez (n.61).



I principali risultati di oggi K. Anderson b. J. Thompson 7-5, 6-2



b. J. Thompson 7-5, 6-2 Nishioka b. Delbonis 6-3 3-6 7-6

b. Delbonis 6-3 3-6 7-6 Ruusuvuori b. Koepfer 6-7 6-2 6-0

b. Koepfer 6-7 6-2 6-0 Escobedo b. Rune 6-4 6-1

b. Rune 6-4 6-1 Tabilo b. Kudla 6-1 7-6

b. Kudla 6-1 7-6 [11] S. Halep b. M. Kostyuk 7-6, 6-1



b. M. Kostyuk 7-6, 6-1 [2] I. Swiatek b. P. Martic 6-1, 6-3

b. P. Martic 6-1, 6-3 [4] E. Svitolina b. T. Martinkova 6-2, 7-5