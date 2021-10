Casper Ruud si salva con Harris, vola agli ottavi di Indian Wells e conquista punti preziosi nella Race to Torino, dove ora è 7°. Avanti anche Schwartzman. Nella notte impegno per Fognini e Sonego in doppio. Martedì a caccia del pass tre azzurri: Berrettini, Sinner e il ligure, che sfida Tsitsipas. Tutto il torneo in diretta sui canali di Sky Sport

Fabio Fognini/Lorenzo Sonego (ITA) c. (wc) John Isner-Jack Sock (USA)

Ruud vs Harris 6-7, 6-4, 6-4

Rublev vs Paul

Norrie vs Bautista Agut

Tiafoe vs Hurkacz

Shapovalov vs Karatsev

Medvedev vs Krajinovic

Dimitrov vs Opelka

Schwartzman vs Evans 5-7, 6-4, 6-0

Martedì in campo Berrettini, Sinner e Fognini

Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Fabio Fognini torneranno in campo martedì per il terzo turno. Il n.7 del ranking e 5 del seeding, va a caccia di rivincite contro lo statunitense Taylor Fritz, n.39 del ranking e 31 del seeding: il 23enne californiano di Rancho Santa Fe ha vinto in tre set l’unico precedente, disputato nel round robin delle Davis Cup Final del 2019. Sinner, n.14 del ranking e 10 del seeding, deve vedersela con l’altro statunitense John Isner, n.24 ATP e ventesima testa di serie:

il 36enne di Greensboro, ha vinto in tre set combattuti l’unico precedente con l’altoatesino, disputato lo scorso agosto al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Fognini, n.30 del ranking e 25 del seeding, sfida il greco Stefanos Tsitsipas, n.3 del ranking e 2 del seeding: il 23enne di Atene si è imposto in due set in entrambe le sfide precedenti con il ligure, disputate nelle semifinali di Stoccolma (veloce indoor) nel 2018 e negli ottavi degli Internazionali d’Italia (terra) del 2019.

Terzo turno

(5) Matteo Berrettini (ITA) c. (31) Taylor Fritz (USA)

(10) Jannik Sinner (ITA) c. (20) John Isner (USA)

(25) Fabio Fognini (ITA) c. (2) Stefanos Tsitsipas (GRE)