Sascha Zverev non sbaglia e liquida Andy Murray in due set: l'ex numero 1 del mondo si arrende 6-4, 7-6. Stasera in programma tutti gli ottavi di finale: Sinner-Fritz è il 3° match dalle 20, in diretta su Sky Sport Uno

Indian Wells, gli ottavi di finale

[1] Medvedev vs. [23] Dimitrov

[8] Hurkacz vs. [19] Karatsev

[21] Norrie vs. Paul

[6] Ruud vs. [11] Schwartzman

[10] Sinner vs.[31] Fritz

[14] Monfils vs. [3] Zverev

[24] Khachanov vs. [29] Basilashvili

[2] Tsitsipas vs. [22] De Minaur