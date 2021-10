Fognini out a testa alta: Tsitsipas vince in 3 set

Non basta una delle migliori versioni del 2021 di Fabio Fognini per staccare il pass agli ottavi di Indian Wells. Il ligure, 25^ testa di serie del seeding, si arrende al 3° turno 2-6, 6-3, 6-4 in oltre due ore di lotta a Stefanos Tsitsipas, numero 2 del tabellone. Dopo aver dominato il primo set e aver regalato spettacolo, l'azzurro ha dovuto fare i conti con l'innalzamento del livello del greco, soprattutto al servizio. Decisivo un passaggio nel terzo set, con Fognini che prima non sfrutta due palle break consecutive nel secondo game e poi viene breakkato nel quinto. Nel corso del match anche qualche polemica, con l'azzurro che si lamenta con il rivale per 'coaching' da parte del padre. Della ricca pattuglia azzurra resta in corsa il solo Jannik Sinner, che sfiderà Fritz in ottavi di finale: 3° match dalle 20 allo Stadium 2, da seguire in diretta su Sky Sport Uno.

Il tabellone degli ottavi di finale

[1] Medvedev vs. [23] Dimitrov

[8] Hurkacz vs. [19] Karatsev

[21] Norrie vs. Paul

[6] Ruud vs. [11] Schwartzman

[10] Sinner vs.[31] Fritz - 3° match dalle 20, diretta Sky Sport Uno

[14] Monfils vs. [3] Zverev

[24] Khachanov vs. [29] Basilashvili

[2] Tsitsipas vs. [22] De Minaur