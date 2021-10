Norrie-Dimitrov è la prima semifinale di Indian Wells, penultimo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento della California. Il britannico, numero 26 del mondo, ha dominato l'argentino Diego Schwartzman (11 del seeding), a cui ha lasciato la miseria di due giochi in poco più di un'ora. Per Norrie, alla prima semifinale in carriera in un 1000, anche la soddisfazione di essere da lunedì il nuovo n° 1 di Gran Bretagna. Il ko del sudamericano regala una gioia anche a Jannik Sinner: da lunedì l'azzurro salirà al n°13 della classifica ATP, facendo segnare il suo nuovo best-ranking. A proposito di Sinner, avrà guardato con interesse Hurkacz-Dimitrov, con la vittoria del bulgaro che si dimostra in stato di grazia. Dopo aver battuto Medvedev, il vincitore delle Finals 2017 ha superato 3-6, 6-4, 7-6 il polacco, diretto rivale per un posto a Torino proprio di Jannik. Un ko che limita i danni per l'eliminazione dell'azzurro in ottavi contro Fritz. Venerdì si chiude il programma con Zverev-Fritz e Basilashvili-Tsitsipas.