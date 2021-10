A Basilea è stato inaugurato un tram dedicato a King Roger: un convoglio caratterizzato da una livrea blu, con immagini del campione svizzero. All'interno sedili che ricordano le panchine di tennis e altri riferimenti alla carriera del tennista 40enne. "Un incredibile onore per me" ha commentato Federer

Pronti a viaggiare sul Federer-Express? Da adesso sarà possibile. A Basilea, infatti, l'azienda dei trasporti Bvb ha dedicato un tram a King Roger, colui che ha dato lustro allo sport svizzero e a tutto il tennis mondiale. Lo stesso Federer, insieme ai genitori e alla moglie Mirka, ha presenziato all'inaugurazione di questo tram speciale - un convoglio caratterizzato da una livrea blu con immagini del 'Maestro' - in cui i cittadini avranno la possibilità di sedersi su sedili che ricordano le panchine di un campo da tennis e apprezzare alcuni momenti storici che hanno accompagnato la carriera del 20 vincitore di un torneo del Grande Slam. "Siamo lieti di dare il benvenuto a questo tram molto speciale - ha dichiarato Bruno Stehrenberger, direttore dell'azienda -. Roger Federer appartiene a Basilea come i nostri bus e i nostri Drämmli (ovvero i "tram" nel dialetto renano). Il tram forma una simbiosi perfetta". Un omaggio emozionante per King Roger. "Salto a bordo della Fedexpress! Grazie per l'incredibile onore - ha commentato lo svizzero sui social -. Mi sembra ieri che ero un ragazzo che si allenava tutti i giorni sul n.8". Ora tanti giovani talentuosi tennisti potranno viaggiare su questo convoglio e farsi ispirare dalle sue gesta.