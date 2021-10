Jannik Sinner conquista la 43^ vittoria del 2021, la nona consecutiva indoor, qualificandosi per gli ottavi di Vienna: battuto in appena un'ora di gioco l'americano Opelka. L'azzurro controsorpassa Norrie al 10° posto nella Race to Finals, portandosi ad appena 75 punti dall'ultima posizione utile occupata da Hurkacz. Tutto il torneo di Vienna in diretta su Sky Sport

Jannik Sinner si conferma in stato di grazia e vola agli ottavi dell'ATP di Vienna . Il n.11 ATP e 7 del seeding, reduce dal trionfo ad Anversa (quarto titolo nel 2021) ha dominato lo statunitense Reilly Opelka , n.27 ATP, in una sfida che si potrebbe riproporre nelle finali di Davis Cup. 6-4, 6-2 i parziali per il 20enne altoatesino, alla 43^ vittoria stagionale , la 9^ consecutiva indoor , superficie in cui non perde dallo scorso marzo (quarti a Marsiglia, ko con Medvedev). Sinner si riprende così la 10^ piazza nella Race alle Finals , superando Norrie a portandosi a soli 75 punti dall'ultimo posto che qualifica a Torino, occupato da Hurkacz già fuori dai giochi in Austria.

Sinner-Opelka 6-4, 6-2: la cronaca

Primo set in cui Jannik è devastante in risposta e praticamente perfetto al servizio: nonostante il 92% di prime in campo del gigante americano, l'azzurro piazza il break nel quinto game, decisivo per il 6-4 finale dopo aver concesso appena 4 punti in risposta e con un saldo vincenti-errori di 8-3. Sinner è un portento anche in difesa: con un paio di recuperi magistrali, strappa il servizio a Opelka anche nel quinto game del secondo set. L'azzurro piazza un altro break ed è glaciale nel chiudere i conti con il 6-2 finale, senza concedere nemmeno una palla break, in poco più di un'ora di gioco. Agli ottavi il n°11 del mondo sfiderà l'austriaco Dennis Novak, in gara con una wild-card e 116 del ranking: tra i due non ci sono precedenti.