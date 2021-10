Grande giornata di tennis su Sky Sport, con i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. In campo due italiani, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il n.7 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding, già certo del pass per le Finals, affronta il Next Gen spagnolo Carlos Alcaraz: tra il numero uno azzurro ed il 18enne di El Palmar (Murcia) non ci sono precedenti. A caccia di punti fondamentale per la Race to Torino è invece Jannik Sinner: il 20enne azzurro, reduce da 10 vittorie consecutive indoor, sfida uno dei suoi grandi rivali, ovvero il norvegese Casper Ruud. Tutti i quarti di finale in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.