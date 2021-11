È ormai quasi tutto pronto per le Atp Finals 2021, LIVE su Sky Sport da domenica 14 a domenica 21. Berrettini, Djokovic, Tsitsipas, Rublev, Ruud, Medvedev, Hurkacz e Alexander Zverev sono pronti a sfidarsi sul campo, ma in attesa che il torneo prenda il via gli 8 campioni hanno passato una mattinata in compagnia, passeggiando per le vie di Torino: tante foto ricordo, con il trofeo tra le mani, e un po' di selfie con i passanti...

ATP FINALS 2021, LA GUIDA