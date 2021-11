Al via domenica le ATP Finals, per la prima volta in Italia. A Torino i migliori otto giocatori del mondo, tra cui il campione in carica Daniil Medvedev, con il capoluogo piemontese che per una settimana sarà la capitale mondiale del tennis. Un evento tutto da vivere in diretta su Sky Sport

Tutto pronto per le ATP Finals, che per la prima volta nella storia si svolgono in Italia, a Torino . Uno spettacolo da vivere in diretta su Sky Sport , che coprirà l'evento in modo eccezionale. Gli otto migliori giocatori del mondo sono stati suddivisi in due gironi: chi succederà nell'albo d'oro a Daniil Medvedev, ultimo vincitore nell'edizione che ha visto salutare la O2 Arena di Londra?

ATP Finals: calendario, orari e formula

Il torneo che eleggerà il Maestro 2021 parte domenica 14 per concludersi esattamente una settimana più tardi, quando sarà in programma la finale alle ore 17. Si gioca su due sessioni: quella pomeridiana, che prenderà il via alle 11.30 con i match di doppio e a seguire quello in singolare alle 14 e quella serale (18.30 per il doppio, 21 per il singolare). La formula è sempre uguale: due round robin di 4 giocatori, i primi due di ciascun gruppo si incrociano nelle semifinali di sabato, con la finale in programma domenica al PalaAlpitour.