Atp Finals, Cts nega aumento capienza

Dopo la riunione che si è tenuta a Roma, il Comitato Tecnico Scientifico ha rifiutato la proposta di aumentare al 67,5% le presenze al palazzetto per le Atp Finals. Il commento del presidente della Federtennis Angelo Binaghi: "Il Cts non ci ha concesso nemmeno un aumento tra il 3% e il 6% che avrebbe permesso di far entrare chi aveva comprato il biglietto"

