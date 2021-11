Mistero Peng Shuai, è scomparsa: appello della WTA

Un vero e proprio giallo che col passare delle ore cresce anche nell'attenzione mediatica. La storia è quella di Peng Shuai , 35enne tennista cinese, ex numero uno al mondo nel doppio, di cui si sono perse le tracce dai primi giorni di novembre. L'ultimo riferimento sono delle accuse pubblicate dalla giocatrice sulla piattaforma social cinese Weibo in cui accusava di stupro l'ex vice premier Zhang Gaoli

Diffuso l'hastag #WhereIsPengShuai

Nelle ultime ore è stato diffuso l'hastag #WhereIsPengShuai che sta alimentando la ricerca sui social in tutto il mondo. A far decollare l'attenzione anche l'appello che arriva dall'associazione delle tenniste professioniste (Wta) che ha preso posizione a riguardo, chiedendo che le accuse della giocatrice vengano considerate seriamente e che si apra dunque un’indagine trasparente: "La sua accusa alla condotta di un ex leader cinese, relativa ad un caso di aggressione sessuale, deve essere trattata con la massima serietà – afferma in una nota l’ad della Wta, Steve Simon - "Ci aspettiamo che questa faccenda venga trattata correttamente, il che significa che le accuse devono essere indagate in modo completo, equo, trasparente e senza censure".