Tre azzurri in campo: il programma su Sky

Sarà un lunedì azzurro al Masters 1000 di Monte-Carlo, tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . È il giorno del debutto di Lorenzo Musetti . La testa di serie n. 13 se la vedrà contro il qualificato Bu . Tra i due solo un precedente, all'Atp 500 di Pechino 2024, in cui a trionfare fu il tennista cinese. In campo anche Matteo Berrettini, che affronterà l'argentino Mariano Navone . Anche in questo caso, tra i due c'è un solo precedente, relativo alla semifinale dell'Atp 250 di Marrakech nel 2024, quando a vincere fu Berrettini (che poi conquistò anche il titolo). Se la vedrà contro un argentino anche Fabio Fognini . L'azzurro, vincitore del Masters 1000 di Monte-Carlo nel 2019 e in tabellone grazie a una wild card, affronterà il n. 22 del mondo Francisco Cerundolo . Oltre agli italiani, in campo nel corso della giornata anche Daniil Medvedev , che sfiderà Karen Khachanov .

