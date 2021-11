Sinner vince contro Hurkacz la sua prima partita alle Finals e dopo il match dedica il successo all'amico Berrettini, di cui ha preso il posto dopo il ritiro a causa di un infortunio: "Sei un idolo", la scritta sulla telecamera, prima di aggiungere: "Questo torneo lo giochiamo per te"

"Questo torneo lo giochiamo per Matteo". E' quasi commosso Jannik Sinner nella consueta intervista post vittoria, al termine di uno dei match più importanti della carriera, la prima vittoria alle Finals. Il successo su Hurkacz è il pretesto per un pensiero all'amico Berrettini, che gli ha lasciato il pass con il ritiro comunicato poche ore prima. "Matteo sei un idolo", la scritta sulla telecamera, prima di prendere il microfono per rendere omaggio al n°7 del mondo, i cui sogni torinesi si sono infranti contro il problema addominale che lo ha mandato ko contro Zverev.