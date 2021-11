Prima la denuncia pubblica sui propri canali social di una presunta violenza sessuale subita nel 2018 dall'ex vicepremier cinese Zhang Gaoli. Poi la sparizione, misteriosa, prima del messaggio e poi della stessa tennista mentre diversi utenti, grazie a numerosi screenshot, sono riusciti a far girare il messaggio. Resta il giallo sulla sorte di Peng Shuai, che sarebbe tornata però a farsi sentire.

Una mail sospetta rilanciata dai media ufficiali cinesi

La 35enne tennista cinese, che è stata anche numero uno al mondo nel doppio, lo avrebbe fatto con un messaggio via mail che è stato divulgato dalla China Global Television Network. "Buongiorno a tutti, qui è Peng Shuai. In merito a quanto pubblicato dal sito della Wta, il contenuto non è stato approvato né ha avuto il mio consenso per la pubblicazione. Le notizie contenute in quel comunicato, comprese le accuse di stupro non sono vere. Non sono scomparsa e non sono in pericolo. Sono semplicemente a casa e mi sto riposando, grazie mille per esservi preoccupati per me".