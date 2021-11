Sinner: "Davis tosta, ma in pochi forti come noi"

Il tennista altoatesino parla dopo le Atp Finals: "Esperienza che mi ha fatto crescere, ha spazzato via le ferite per aver rinunciato alle Olimpiadi". Poi guarda al futuro e alla Coppa Davis: "Stando uniti potremo far bene, Torino ci aiuterà. Spiace per l'assenza di Berrettini"

Alle Atp Finals ha sostituito egregiamente l'infortunato Berrettini, battendo Hurkacz e tenendo testa a Medvedev, numero 2 al mondo. Non è bastato per qualificarsi alle semifinali, ma il bilancio di quest'esperienza per Jannik Sinner è più che positiva. "Sono felice soprattutto del fatto che sono cresciuto, come giocatore e come persona, e continuerò a crescere - ha raccontato il tennista ospite alla Nuvola Lavazza, di cui è brand ambassador -. Anche prendere decisioni non facili, che a volte fanno male e che non sai se siano giuste o no, aiuta a crescere. L'obiettivo è continuare a migliorare sempre. Rinunciare alle Olimpiadi mi ha ferito, ma queste due giornate qui hanno spazzato via tutto. Il prossimo anno so che sarà molto difficile, ma io voglio continuare a divertirmi in quello che faccio e allenarmi con passione e dedizione. Le Finals? La sera che ho saputo di non essermi qualificato ho pianto. Poi sono entrato, anche se mi spiace il modo, ma Berrettini è il mio migliore amico e mi ha detto «sono contento che sei qui, divertiti». Avere un amico così vale più di una vittoria".