Jannik Sinner chiude il suo strepitoso 2021 a livello ATP (quattro tornei vinti e la partecipazione alle Finals, con il primo successo in carriera) piazzandosi in Top-10: è il quinto giocatore più giovane a centrare questo traguardo dal 1994 a oggi, meglio anche di totem come Djokovic e Federer

SINNER, KO A TESTA ALTA CON MEDVEDEV