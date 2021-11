I media statali cinesi hanno pubblicato due filmati che mostrerebbero sorridente Peng Shuai, la tennista di cui sono perse le tracce il 2 novembre dopo le accuse di abusi sessuali rivolte all'ex vice premier, Zhang Gaoli. Il n.1 della Wta Steve Simon, pur se "felice" di vedere queste immagini, ribadisce: "Il video da solo non è sufficiente: sono stato chiaro su ciò che deve accadere e il nostro rapporto con la Cina è a un bivio"

