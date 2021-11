Berrettini può vincere uno Slam?

"Sì, guardando le sue partite mi rendo conto come sia un giocatore consolidato nella top 10. In passato era stato una sorpresa, ora non lo è più. Deve continuare così, vedo un ottimo futuro per lui. Da anni partecipa agli Slam e ai tornei più importanti: ci sono ancora big come Nadal, ma ci sarà spazio per i nuovi come lui, Sinner e Musetti. Spero che i vostri ragazzi riescano a crescere nei prossimi anni, dovranno fare l'ultimo passo. Non dimentico nemmeno Fognini, è un periodo fantastico per il tennis italiano"