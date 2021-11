La foto sui social

leggi anche

Giallo Peng Shuai, spunta una mail. Wta perplessa

Shen Shiwei, un reporter della Cgtn, il canale internazionale della tv statale cinese Cctv, ha postato infatti su Twitter alcune immagini di Peng con l'augurio di "buon fine settimana" rilanciate su WeChat da un'amica della tennista, che nelle foto appare sorridente tra un gatto, un peluche di Kung-fu panda e un ritratto sullo sfondo con Winnie the Pooh. Una foto che però non fa luce sulla sua scomparsa: in molti infatti sospetanno che sia solo una mossa propagandistica della stampa legata al regime. Come la presunta mail di smentita degli abusi divulgata dalla China Global Television Network qualche giorno fa: "Buongiorno a tutti, qui è Peng Shuai. In merito a quanto pubblicato dal sito della Wta, il contenuto non è stato approvato né ha avuto il mio consenso per la pubblicazione. Le notizie contenute in quel comunicato, comprese le accuse di stupro non sono vere. Non sono scomparsa e non sono in pericolo. Sono semplicemente a casa e mi sto riposando, grazie mille per esservi preoccupati per me". Una mail giudicata non attendibile, a partire dalla stessa WTA. Peng Shuai lo scorso 2 novembre aveva pubblicato le accuse di rapporti sessuali forzati contro Zhang Gaoli che è stato vicepremier della Cina dal 2013 al 2018. La piattaforma aveva poi provveduto a rimuovere i messaggi ma molti screenshot con le frasi della tennista erano già stati fatti da diversi utenti che li hanno poi rilanciati. Da quel momento della Peng non ci sono più notizie, nessuna comunicazione ufficiale e nessuna apparizione pubblica