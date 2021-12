Per il diciannovesimo anno consecutivo Roger Federer ha vinto il Fans' Favorite Singles Player agli ATP Awards 2021. Il 40enne svizzero ha conquistato questo riconoscimento per la prima volta nel 2003. Un premio arrivato al termine di una stagione difficile, nella quale l'ex numero 1 del mondo è tornato in campo solamente a marzo a Doha dopo due interventi di artroscopia al ginocchio destro effettuati l'anno precedente. Federer, dopo l'eliminazione nei quarti di Wimbledon, si è dovuto fermare nuovamente (rinunciando anche all'Olimpiade di Tokyo) per sottoporsi a una doppia operazione al menisco. Nell'attesa di tornare in campo il prossimo anno Roger si può godere l'ennesimo attestato di stima e affetto di una carriera straordinaria.