Naomi Osaka tornerà in campo dopo quattro mesi ai prossimi Australian Open, al via il 17 gennaio. La giapponese, campionessa in carica e due volte vincitrice a Melbourne, è infatti atterrata nel 'Down Under', dove sarà tra le favorite per il primo Slam della stagione. Non era affatto scontata la presenza di Naomi dopo il turbolento 2021: dopo il trionfo alla Rod Laver Arena contro la Brady, era seguito il ritiro dal Roland Garros e la rinuncia a Wimbledon. Ultima tedofora ai Giochi di Tokyo, era stata eliminata al 3° turno del torneo olimpico: l'uscita prematura a New York e la seguente conferenza stampa in lacrime ("Mi prendo una pausa, non so quando tornerò") non faceva presagire nulla di buono per la campionessa asiatica, alle prese con ansia e depressione. Nel frattempo Osaka, che non gioca un match dallo scorso 4 settembre, è scesa al numero 13 delle classifiche WTA, anche se il solo fatto di tornare in campo con il sorriso sarà sicuramente la vittoria più importante per l'atleta donna più pagata del mondo con i suoi 60 milioni di dollari.