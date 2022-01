La giornata del gruppo D è stata invece caratterizzata dal forfait all’ultimo minuto di Stefanos Tsitsipas (4), che ha rinunciato a giocare il singolare contro Hubert Hurkacz (9). Al suo posto, Aristotelis Thanos, il numero 1076 al mondo è stato sconfitto con un perentorio 6-1 6-2 dal numero nove del mondo. Nel secondo singolare Kamil Majchrzak (117) ha avuto la meglio su Michail Pervolarakis (399) 6-1 6-4. Il numero quattro del ranking Tsitsipas, sceso in campo per il doppio, ha portato la Grecia a conquistare il primo punto di questa edizione, vincendo in coppia con Pervolarakis 10 a 8 al super tiebreak, contro Hurkacz-Zielinski. Tutto facile per l’Argentina di Diego Schwartzman (13), vincente contro il georgiano Nikoloz Basilashvili (22) 6-1 6-2. Nel secondo singolare Federico Delbonis (44) ha sconfitto Aleksandre Metreveli (571), 6-1 6-2, stesso punteggio con cui il doppio sudamericano si è aggiudicato anche il doppio finale.

Il programma del 2 gennaio

Il 2 gennaio, scendono in campo le squadre del gruppo B e C: Russia contro Francia e Italia contro Australia (gruppo B), Canada contro Stati Uniti e Germania contro Inghilterra (gruppo C). Per il team azzurro, capitanato da Vincenzo Santopadre, scenderanno in campo Matteo Berrettini contro Alex de Minaur e Jannik Sinner contro James Duckworth.