Subito Zverev-Nadal: il tabellone di Parigi

Sinner debutterà a Parigi contro l'americano Eubanks, sul suo cammino potrebbe incontrare Hurkacz nei quarti e Alcaraz in semifinale. Primo turno show per Nadal contro Sascha Zverev. Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali Sky 210 e 211 e in streaming su NOW ) dal 26 maggio al 9 giugno

Inizierà contro Chris Eubanks il Roland Garros di Jannik Sinner. Al ritorno in campo dopo l'infortunio all'anca destra, l'altoatesino guiderà la parte bassa del tabellone. Dal suo lato ci saranno Carlos Alcaraz, possibile rivale in semifinale, e Hubert Hurkacz, ipotetico rivale nei quarti. Sinner ha evitato Rafael Nadal. Inserito nel secondo quarto del tabellone, l'iberico sarà impegnato in un primo turno show contro Sascha Zverev, fresco campione di Roma. I due si ritrovano sulla terra di Parigi due anni dopo quella magnifica semifinale dove il tedesco si infortunò alla caviglia. In totale nove italiani in tabellone: Musetti esordirà contro Galan (per lui possibile terzo turno contro Djokovic), mentre Arnaldi affronterà Arthur Fils, n. 29 del seeding.