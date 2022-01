Atp Cup, è Spagna-Polonia la prima semifinale

Polonia e Spagna si affronteranno in semifinale nell'Atp Cup. I polacchi si sono qualificati nel gruppo D dopo la vittoria per 3-0 contro l'Argentina nell'ultima giornata. Agli spagnoli è invece bastato il successo di Carreno Busta contro Krajinovic nella sfida con la Serbia per conquistare il primo posto nel gruppo A

Polonia e Spagna sono le prime due semifinaliste dell'Atp Cup 2022. La squadra polacca è stata la prima a raggiungere la semifinale all'Atp Cup di Sydney. Grazie a Hubert Hurkacz e Kamil Majchrzak, i polacchi battono l'Argentina 3-0 nell'ultima giornata e chiudono imbattuti in Gruppo D.

Hurkacz ha superato per 6-1, 6-4 Diego Schwartzman. Il campione di Miami aveva sfidato il 29enne argentino anche due anni fa a Sydney. Allora recuperò un set di svantaggio prima di completare il primo dei sei successi in altrettanti singolari in Atp Cup in carriera. "Sono felice per tutti il team - ha detto il numero 9 del mondo -. Abbiamo un grande spirito di squadra, ci supportiamo a vicenda. L'atmosfera che riusciamo a creare ci aiuta a giocare meglio". Majchrzak, battuto due anni fa nel precedente contro l'Argentina dal mancino Guido Pella, ha aperto la sfida battendo un altro mancino, Federico Delbonis 6-3 7-6 (7-3). "E' stato difficile, l'hanno potuto vedere tutti -ha detto il numero 117 del ranking Atp. Federico è un grande lottatore, la partita è stata molto intensa dall'inizio alla fine. Ho cercato di restare fedele al piano di gioco senza pensare alla sua classifica".

Alla Spagna è bastato invece il successo in due set (6-3, 6-4) di Carreno Busta contro il serbo Krajinovic per conquistare il primo posto nel Gruppo A. Questo grazie alla vittoria 2-1 del Cile contro la Norvegia nella partita precedente. Alejandro Tabilo e Tomas Barrios Vera hanno conquistato la seconda vittoria nel girone per il Cile.

Il duo sudamericano ha completato il 2-1 vincendo il doppio decisivo 6-0 6-4 contro Leyton Rivera e Andreja Petrovic. Casper Ruud ha ottenuto l'unico punto per la Norvegia, sempre sconfitta nel girone, grazie a un convincente 6-4 6-1 su Cristian Garin. Nella sfida fra i numeri 2, Tabilo ha festeggiato il suo primo successo in singolare nell'edizione 2022 della Atp Cup. Il cileno, nato a Toronto, l'anno scorso ha raggiunto tre finali Challenger vincendo il titolo solo a Guayaquil senza perdere un set. A Sydney ha sconfitto il numero 345 del mondo Viktor Durasovic, che pure è riuscito a vincere il suo primo set in singolare in carriera nella manifestazione, per 6-1, 6-7 (5-7), 6-1.