Atp Cup, Spagna in finale: battuta la Polonia

Mentre a Melbourne si aspetta la decisione dei giudici su Novak Djokovic e la sua possibilità di rimanere in Australia per gli Open e Nadal è in semifinale all’Atp 250 Summer Set, a Sydney si è giocata la prima semifinale di questa edizione della Atp Cup. La Spagna ha sconfitto 2-1 la Polonia che ha dovuto rinunciare al suo numero 2, Kamil Majchrzak. Il numero 117 al mondo, che nella fase a gironi aveva vinto 3 match su 3, è risultato positivo al Covid-19 ed è dunque in isolamento. Per i polacchi è quindi sceso in campo Jan Zielinski (96). Nel suo primo match di singolo a livello professionistico, ha perso contro Pablo Carreno Busta (20), ancora imbattuto in questo inizio stagione. 6-2 6-1 in 53 minuti il punteggio finale in favore dell’ex numero 10 al mondo che non ha ancora perso un set dall’inizio del torneo.