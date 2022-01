Nuovi Sinner crescono, e bene. Prima finale a livello Challenger e primo successo per Luca Nardi, a segno nel "Città di Forlì", primo dei tre Challenger consecutivi che si è concluso sul veloce indoor del Tennis Club Villa Carpena della città romagnola. Nella sfida per il titolo il 18enne di Pesaro, n.364 del ranking, ha liquidato per 6-3, 6-1, in appena 63 minuti di partita, l'indiano Mukund Sasikumar, n.414 ATP, partito dalle qualificazioni e rivelazione della settimana. Grazie a questo risultato Luca lunedì guadagnerà 58 posizioni e ritoccherà ulteriormente il proprio best ranking salendo al n.306 ATP.