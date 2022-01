Premier australiano Morrison: "No comment, posizione Djokovic non è cambiata"

Alle 15.45 australiane, il premier australiano Morrison ha tenuto una conferenza stampa per aggiornamenti riguardanti le misure relative al Covid-19. Nessun riferimento al caso Djokovic, fino alla domanda di un giornalista: "Per quanto tempo si trascinerà questa situazione?". "Mi riferirò alla dichiarazione più recente del Ministro dell'immigrazione in cui la posizione non è cambiata. Non faremo ulteriori commenti in questo momento".