Sorteggiato il tabellone degli Australian Open, primo Slam della stagione, al via il 17 gennaio a Melbourne. Djokovic, la cui presenza resta in forte dubbio, sfida Kecmanovic al 1° turno ed è nella parte di tabellone di Nadal, Sonego e Berrettini. Per Sinner l'avversario da battere è Medvedev. Gli Aus Open su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

Seppur in forte ritardo, è stato sorteggiato il tabellone degli Australian Open, al via il 17 gennaio a Melbourne. Operazioni rimandate a causa della conferenza stampa del Premier Morrison, in cui si supponeva potessero arrivare aggiornamenti relativi alla situazione di Novak Djokovic. In attesa della decisione del Ministro dell'immigrazione sull'eventuale revoca del visto, il serbo è entrato regolarmente in tabellone come prima testa di serie. Sfiderà il connazionale Miomir Kecmanovic al 1° turno ed è nella parte alta insieme a Lorenzo Sonego (potenziale 3° turno) e Matteo Berrettini (potenziale quarto di finale). In semifinale Nole può pescare uno tra Zverev e Nadal.