IL PRESIDENTE SERBO: "HANNO MALTRATTATO IL MIGLIORE"



Aleksandar Vucic ha parlato con Djokovic: "Gli ho detto che non vedo l'ora che torni in Serbia, nel suo Paese, dove è sempre il benvenuto. Hanno maltrattato il miglior tennista del mondo per 11 giorni, e all'undicesimo giorno hanno preso la decisione del primo giorno". Vucic ha assicurato che gli atleti australiani saranno accolti decisamente meglio ai campionati del mondo indoor di atletica leggera che si terranno in Serbia a marzo: "Non li maltratteremo per via delle elezioni", ha detto ironico